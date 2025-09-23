 / Attualità

Attualità | 23 settembre 2025, 11:10

Bordighera: al via il rifacimento degli asfalti di corso Europa e piazza Valgoi

Lunedì 29 settembre iniziano i lavori per migliorare la viabilità e il decoro urbano della città

Bordighera: al via il rifacimento degli asfalti di corso Europa e piazza Valgoi

A Bordighera prende il via un nuovo intervento di manutenzione stradale che interesserà alcune delle arterie principali della città.

Da lunedì 29 settembre inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale di corso Europa, nel tratto compreso tra via Regina Margherita e corso Italia. L’intervento, coordinato dall’Ufficio Tecnico comunale, dal Comando di Polizia Locale e dalla ditta incaricata, è stato programmato con inizio alle ore 9, una scelta pensata per ridurre al minimo i disagi agli alunni e alle famiglie della scuola di via Pelloux. Durante le operazioni, sarà prestata particolare attenzione per agevolare l’ingresso e l’uscita degli studenti, garantendo sicurezza e fluidità nei momenti più delicati della giornata scolastica.

Il cantiere resterà attivo su corso Europa fino al 2 ottobre, salvo imprevisti. Una volta conclusa questa fase, gli operai si sposteranno in piazza Valgoi per procedere con la riasfaltatura della via Aurelia e di via XX Settembre, nei tratti che circondano la piazza.

Si tratta di un intervento importante che mira a migliorare la qualità della viabilità cittadina, con benefici evidenti sia per i residenti che per i turisti.

Il piano asfalti non si ferma: stiamo definendo in questi giorni le altre vie in cui interverremo successivamente, anche nelle aree meno centrali, con un importo ulteriore di 230.000 € e sempre con l’obiettivo di garantire sicurezza per la circolazione e decoro urbano”. dichiara l’Amministrazione.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium