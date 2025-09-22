Ventimiglia, futuro per l’ex Tennis Club di Peglia: al via la ricerca di investitori privati

L’amministrazione comunale di Ventimiglia compie un passo decisivo per la riqualificazione dell’impianto sportivo dell’ex Tennis Club di Peglia. Gli uffici comunali sono stati infatti incaricati di avviare il procedimento per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di investitori privati disposti a investire nella ristrutturazione e nella successiva gestione in concessione della struttura.

“Si tratta di un passaggio cruciale per garantire un futuro sostenibile e moderno alle nostre strutture sportive – ha commentato il sindaco Flavio Di Muro –. Puntiamo su strumenti innovativi come il project financing per attrarre investimenti, migliorare la qualità degli impianti e continuare a valorizzare lo sport come elemento centrale nella vita dei nostri giovani e della comunità”.

La strategia adottata dall’amministrazione conferma la volontà di promuovere un modello di collaborazione pubblico-privato, con l’obiettivo di riqualificare il patrimonio sportivo cittadino senza pesare sulle finanze comunali. Un approccio che mira a coniugare sostenibilità economica e interesse collettivo, garantendo alla città impianti più moderni e funzionali.

Con questa iniziativa, il Comune di Ventimiglia intende non solo restituire nuova vita a una struttura storica come quella di Peglia, ma anche rafforzare il ruolo dello sport come motore di socialità, crescita e benessere per tutta la comunità.