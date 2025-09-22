Piazza Nota a Sanremo, via la vecchia segnaletica: nuova immagine per l’area pedonale

Sono in corso in piazza Nota a Sanremo le operazioni di rimozione della segnaletica orizzontale. La squadra di pronto intervento del Comune sta infatti eliminando le tracce che, prima della pedonalizzazione dell’area, delimitavano i parcheggi e le zone adibite a carico scarico. In tale maniera sul selciato non rimarrà alcun segno e sarà visibile solo la pavimentazione originale, con un’immagine nuova più armonica, ordinata ed accogliente.

Intanto si sono conclusi altri interventi sul marciapiede di corso Orazio Raimondo e di corso Garibaldi, dove sono state sostituite le piastrelle danneggiate da usura e tempo. Gli operai hanno infine lavorato sul pavè di via Bartolomeo Asquasciati, riportato in sicurezza con il ripristino delle parti mancanti, su una ringhiera in via Ludovico Ariosto e sulla pavimentazione che conduce alle Rivolte.