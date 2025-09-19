Liguria, una legge regionale per valorizzare la birra artigianale: Veronica Russo "Un settore in crescita che merita attenzione"

Un settore giovane ma in piena espansione, fatto di passione, competenza e radicamento territoriale: è quello della birra artigianale ligure, che presto potrebbe avere un quadro normativo dedicato. Ieri, in III Commissione del Consiglio Regionale, la consigliera di Fratelli d’Italia Veronica Russo ha presentato la sua proposta di legge a sostegno del comparto, definendola “un intervento strategico per sostenere uno dei settori più vivaci e promettenti del nostro territorio”.

La proposta punta a rafforzare le imprese già attive, a favorire la nascita di nuovi birrifici e a incentivare ricerca e innovazione. Tra i punti qualificanti, l’istituzione di un marchio regionale per la birra artigianale ligure, lo sviluppo di percorsi formativi in collaborazione con scuole professionali, ITS e università e l’organizzazione di una fiera annuale su scala regionale.

Un elemento che ha dato particolare rilievo alla presentazione è stata la sottoscrizione unanime della proposta da parte di tutti i commissari presenti, segnale che il tema supera le divisioni politiche e raccoglie un consenso trasversale. “Sono profondamente orgogliosa del sostegno unanime ricevuto in Commissione – ha dichiarato Russo –. È un segnale forte che testimonia quanto questo tema sia sentito da tutto il Consiglio. Auspico che l’iter sia rapido e proficuo, perché il settore ha bisogno di risposte concrete e le merita”.

Con la presentazione ufficiale prende ora avvio l’iter legislativo: sono previste audizioni con operatori, associazioni di categoria e produttori locali per raccogliere osservazioni e suggerimenti, prima della discussione e del voto finale in aula.

Se approvata, la legge potrebbe rappresentare una spinta decisiva per un comparto che in Liguria conta già decine di realtà imprenditoriali legate alla qualità, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle materie prime, consolidandosi come patrimonio economico e culturale del territorio.