Inaugurazioni a Mendatica e Rezzo: investimenti per viabilità, rete idrica e prevenzione incendi

Giornata di inaugurazioni nell’entroterra imperiese per il vicepresidente e assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Piana, che ha presentato e inaugurato tre interventi di grande rilevanza per le comunità locali, realizzati grazie ai fondi del PSR Liguria 2014-2022.

A Mendatica sono stati presentati due progetti strategici. Il primo riguarda il miglioramento della rete viaria agricolo-forestale nei comprensori C. Baussolo e Valcona Soprana, con un investimento di 180.000 euro. L’intervento prevede il ripristino della viabilità interpoderale e forestale, lavori di sistemazione della massicciata e opere di ingegneria naturalistica per garantire maggiore sicurezza e accessibilità.

Il secondo progetto, dal valore di 451.000 euro, interessa invece la rete idrica della frazione San Bernardo. L’opera è finalizzata al ridisegno dell’impianto, con la sostituzione dei tratti obsoleti e la realizzazione di un nuovo tracciato, facilmente accessibile anche durante l’inverno.

Sempre oggi, a Rezzo, è stato inaugurato un nuovo mezzo operativo multifunzionale nell’ambito del progetto di riqualificazione della viabilità silvo-pastorale del comprensorio di Passo Teglia, dal valore complessivo di 235.686 euro. La macchina, dotata di minigru elettrica, pinza per legno e trinciatrice, sarà utilizzata per la prevenzione degli incendi boschivi, la gestione forestale e la manutenzione dei sentieri, garantendo interventi più rapidi ed efficienti.

"Questi interventi – ha sottolineato il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana – confermano la grande attenzione che la Regione rivolge ai territori montani, alla loro viabilità, alla rete idrica e alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Si tratta di opere che incidono direttamente sulla sicurezza dei cittadini, ma che rappresentano anche un volano per il rilancio delle attività agro-silvo-pastorali, economiche e turistiche in una valle con grandi potenzialità".

Grande soddisfazione è stata espressa anche dai sindaci dei due comuni. Il primo cittadino di Mendatica, Graziano Floccia, ha evidenziato l’importanza degli interventi per la comunità, sottolineando come possano favorire la ripresa di attività produttive ed economiche legate al territorio. Il sindaco di Rezzo, Renato Adorno, ha definito il nuovo mezzo «un vero multiservizio, utile sia nella lotta agli incendi boschivi sia per la manutenzione dei sentieri», ringraziando Regione Liguria per la costante vicinanza ai piccoli comuni dell’entroterra.