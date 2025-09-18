Sanremo, tre giovani autori portano in libreria “Il bosco delle libertà”: un viaggio tra memoria, storia e sogni (Foto e video)

Un pomeriggio di libri, memoria e creatività. Sabato 20 settembre, alle ore 15.30, la libreria Giunti di via Roma a Sanremo ospiterà il firmacopie de “Il bosco delle libertà”, opera scritta a sei mani da Eleonora Borca, Andrea Errico e Giorgia Cattaneo e pubblicata il 15 settembre da Edizioni Leucotea Bds.

Per i lettori sarà l’occasione di conoscere da vicino i tre giovani autori, originari di Arma di Taggia e legati da una lunga amicizia, che hanno scelto di intraprendere insieme un percorso di scrittura affrontando un tema di grande valore: la Resistenza e la nascita della Costituzione.

Il libro, pensato per i più giovani, propone un linguaggio narrativo semplice e coinvolgente, capace di avvicinare i ragazzi a pagine fondamentali della storia italiana. La vicenda prende forma in un bosco, popolato da animali che si trovano a lottare per la libertà dopo anni di oppressione da parte dell’uomo, rappresentato da due “Capitani”. Una metafora che trasforma eventi storici complessi in una narrazione accessibile, senza rinunciare al significato profondo dei valori trasmessi.

A dare forza alle parole sono le illustrazioni di Danila Rovere, che ha contribuito a costruire un immaginario visivo capace di rendere ancora più viva la storia.

L’appuntamento in libreria sarà quindi un momento di incontro con gli autori, ma anche un’occasione di riflessione per bambini, famiglie e insegnanti: un libro che unisce divulgazione, memoria storica e fantasia per trasmettere alle nuove generazioni il valore della libertà. L’ingresso è libero.