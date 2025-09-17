Genova blocca l'uso del taser: Spinosi (M5S Ventimiglia) "Confermata la nostra analisi sollevata tempo fa"

"L'amministrazione comunale di Genova ha deciso di fermare definitivamente la sperimentazione del taser a Genova, confermando l’analisi che i portavoce del MoVimento 5 Stelle di Ventimiglia e Sanremo avevano già sollevato tempo fa, quando venivano ingiustamente accusati di un clamoroso autogol".

Interviene in questo modo Maria Spinosi, esponente del Movimento 5 Stelle di Sanremo e Ventimiglia. "Oltre ai rischi per i cittadini - prosegue - avevamo evidenziato la problematica dell’inidoneità delle tutele legali per gli agenti chiamati a usare lo strumento, che potevano trovarsi esposti a gravi responsabilità in caso di incidenti".

"Anche le associazioni di categoria - termina - avevano evidenziato la problematica. Il taser si è rivelato costoso, inefficace e pericoloso, mentre la sicurezza dei cittadini e degli agenti stessi passa da politiche concrete: prevenzione, riqualificazione degli spazi urbani, controllo del territorio e strumenti più moderni e meno rischiosi".