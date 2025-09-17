Ospedaletti applaude Lorenzo Scali e Alberto Siccardi: sport motoristici in primo piano

Il Sindaco Daniele Cimiotti e tutta l'Amministrazione comunale di Ospedaletti desiderano congratularsi pubblicamente con due sportivi locali che nei giorni scorsi hanno ottenuto importanti risultati a livello nazionale in discipline motoristiche.

A Umbertide in provincia di Perugia il centauro Lorenzo Scali ha conquistato il terzo posto nella sua classe nel corso dell'ultima e decisiva prova del Campionato Italiano Enduro Major 2025, un terzo e prestigioso gradino del podio in sella alla sua Gas Gas che lo conferma in quella posizione anche nella classifica finale nazionale dell'affollata classe Master 250 4T.

Sempre nell'appena trascorso fine settimana, grande prestazione di Alberto Siccardi, pilota da rally, che a Cassino nel Lazio ha vinto la sua prima gara del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior sotto i colori di Aci Team Italia a bordo di una Renault Rally Clio5, una vettura uguale per tutti i partecipanti in gara preparata da Motorsport Italia. Prossimamente Alberto Siccardi, che proprio oggi compie 23 anni, parteciperà al Rally di Sanremo e tutti i suoi fans lo potranno applaudire lungo le mitiche strade di casa del vecchio rally mondiale.

Dice il Sindaco Daniele Cimiotti: “Complimenti e grazie a Lorenzo Scali e Alberto Siccardi che si distinguono nelle loro specialità sportive a livello nazionale. Siamo orgogliosi di loro e del fatto che portino in giro per l'Italia il nome del nostro Comune, in questo caso a conferma della vocazione ospedalettese nei confronti degli sport motoristici che avrà il suo apice il 27 e 28 settembre con la Rievocazione Storica Automobilistica del nostro circuito. Ma come dimostrato dalla nostra recente 'Festa dello Sport', Ospedaletti non è 'solo' Città dei Motori ma è anche tante altre discipline sportive che si possono praticare e che grazie alla passione e alla competenza di dirigenti e allenatori portano in dote risultati e numeri positivi e sempre in crescita, senza mai dimenticare quelli che sono i valori morali che lo sport deve insegnare”.

E' intenzione dell'Amministrazione pubblica conferire prossimamente un riconoscimento ufficiale sia a Lorenzo Scali che a Albero Siccardi per i loro risultati raggiunti a livello nazionale.