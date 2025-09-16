Turismo: assessore Lombardi oggi a Parma all’incontro con il Ministro Santanchè

"Anche in occasione del Salone del Camper, Regione Liguria ribadisce di condividere la linea del ministro Daniela Santanchè volta a promuovere il turismo all’aria aperta come motore di sviluppo per la Liguria. Una scelta che conferma la volontà di puntare su un turismo destagionalizzato, sostenibile, inclusivo, lento e che valorizza i borghi dell’entroterra e le eccellenze enogastronomiche dei nostri territori".
Così l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi oggi a Parma al Salone del Camper, l’appuntamento di riferimento per il turismo en plein air in Italia, dove ha incontrato il ministro del Turismo Daniela Santanchè.