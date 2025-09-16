 / Politica

Politica | 16 settembre 2025, 17:28

Turismo: assessore Lombardi oggi a Parma all’incontro con il Ministro Santanchè

"Siamo allineati con il Ministero affinchè si prosegua lo sviluppo del turismo all’aria aperta”

Turismo: assessore Lombardi oggi a Parma all’incontro con il Ministro Santanchè

"Anche in occasione del Salone del Camper, Regione Liguria ribadisce di condividere la linea del ministro Daniela Santanchè volta a promuovere il turismo all’aria aperta come motore di sviluppo per la Liguria. Una scelta che conferma la volontà di puntare su un turismo destagionalizzato, sostenibile, inclusivo, lento e che valorizza i borghi dell’entroterra e le eccellenze enogastronomiche dei nostri territori".

Così l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi oggi a Parma al Salone del Camper, l’appuntamento di riferimento per il turismo en plein air in Italia, dove ha incontrato il ministro del Turismo Daniela Santanchè.
 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium