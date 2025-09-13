Migranti a Ventimiglia, Forza Italia: "Finalmente si realizzerà il Pad, una struttura fortemente voluta da noi"

"Lo avevamo detto con chiarezza mesi fa: la politica delle ruspe, da sola, non sarebbe bastata. Sgomberare senza avere strutture pronte ad accogliere significava solo spostare il problema, non risolverlo. La nostra posizione è sempre stata coerente: servivano soluzioni strutturate, punti di accoglienza di emergenza, un modello ordinato e dignitoso per gestire una situazione che, piaccia o no, è complessa e non può essere affrontata con slogan" - dice la segreteria di Forza Italia Ventimiglia parlando della situazione migranti in città.

"Le persone non possono semplicemente ‘sparire’ se non vengono accolte. La gestione dei flussi migratori va affrontata con realismo e responsabilità, tutelando i cittadini, il decoro urbano, ma anche la dignità di chi transita sul nostro territorio. E sia chiaro: Forza Italia non fa sconti a nessuno. Nei confronti di chi delinque, la linea è e resta quella della tolleranza zero. Le regole valgono per tutti, e chi le infrange deve essere perseguito senza esitazione" - sottolinea - "Finalmente si realizzerà il PAD, struttura da noi fortemente voluta, che certamente renderà più umana e sicura. La permanenza dei migranti in città, senza dover ricorrere ad accampamenti di fortuna che tanti disagi e problemi hanno causato soprattutto nella zona delle Gianchette sia a loro che ai nostri concittadini".