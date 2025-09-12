Cessa lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, a Camporosso si può tornare a bruciare sterpaglie (Foto)

Cessa lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria, quindi, da lunedì 15 settembre a Camporosso sarà, dunque, possibile procedere con la pratica agricola dell’abbruciamento dei residui vegetali.

"Da lunedì 15 settembre 2025 cessa lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria. Rispettando le regole e le condizioni di attenzione previste dalla normativa vigente in materia è, quindi, nuovamente possibile procedere con la pratica agricola dell’abbruciamento dei residui vegetali" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli.

Secondo il regolamento comunale di Camporosso nei centri abitati, e nelle zone definite A, B, C, D e T del Puc, sarà permessa l'accensione dei fuochi per bruciatura di sterpaglie solo esclusivamente dalle 6 alle 8 del mattino a condizione che il fumo non arrechi disturbo agli abitanti dei fabbricati limitrofi. L'accensione di fuochi per bruciature di sterpaglie è consentita nelle zone agricole osservando le disposizioni impartite dagli organi del corpo forestale dello Stato che disciplinano eventuali periodi per stati di grave pericolosità e pericoli di incendi emessi dalla Regione a seconda delle condizioni climatiche.