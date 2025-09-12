Da lunedì 15 settembre termina lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi in Liguria

La Regione Liguria ha ufficialmente emanato il decreto che sancisce la cessazione dello stato di grave pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio regionale, a partire da lunedì 15 settembre 2025.

Il provvedimento, che era stato adottato per fronteggiare il rischio elevato di roghi durante il periodo estivo, viene ora revocato grazie al miglioramento delle condizioni meteorologiche e ambientali.

La decisione arriva dopo settimane di monitoraggio da parte degli enti competenti, che hanno registrato un calo significativo delle temperature e un aumento dell’umidità, elementi che contribuiscono a ridurre sensibilmente il rischio di innesco e propagazione degli incendi. Con la fine dello stato di allerta, vengono meno anche le restrizioni straordinarie previste per le attività nei boschi e nelle aree verdi, pur restando valide le norme generali di prudenza e rispetto ambientale.

La Regione invita comunque i cittadini a mantenere alta l’attenzione e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni sospette, ricordando che la tutela del patrimonio forestale è una responsabilità condivisa. La cessazione dello stato di grave pericolosità rappresenta un segnale positivo, ma non deve far abbassare la guardia: la prevenzione resta il primo strumento per proteggere il territorio ligure.