Cronaca | 10 settembre 2025, 15:44

Da lunedì prossimo stop allo stato di pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale

Era entrato in vigore il 5 luglio scorso

A partire da lunedì prossimo cesserà lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio della Liguria.  Era entrato in vigore il 5 luglio scorso, per indicare una condizione meteo climatica favorevole all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi, sulla base dei dati meteo climatici e del parere tecnico della direzione regionale Liguria del Corpo dei Vigili del Fuoco.

La Regione sottolinea comunque l’importanza di prestare sempre la massima attenzione ogni volta che si bruciano sfalci o che si svolgono attività in grado di provocare scintille o fiamme nei pressi di un bosco.

