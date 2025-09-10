Da lunedì prossimo stop allo stato di pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale

A partire da lunedì prossimo cesserà lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio della Liguria. Era entrato in vigore il 5 luglio scorso, per indicare una condizione meteo climatica favorevole all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi, sulla base dei dati meteo climatici e del parere tecnico della direzione regionale Liguria del Corpo dei Vigili del Fuoco.

La Regione sottolinea comunque l’importanza di prestare sempre la massima attenzione ogni volta che si bruciano sfalci o che si svolgono attività in grado di provocare scintille o fiamme nei pressi di un bosco.