Donne, forza e rinascita: Roberta Schira presenta "Le margherite sanno aspettare" a Bordighera (Foto e video)

Roberta Schira incanta il pubblico al Festival delle Ragazze a Bordighera. La critica gastronomica e scrittrice, in serata, ha presentato nel giardino dell'hotel Villa Miki il suo ultimo successo: "Le margherite sanno aspettare" (Garzanti), un romanzo intenso che intreccia sentimenti, memoria e rinascita. L’incontro è stato condotto da Raffaella Fenoglio e accompagnato dalle letture a cura di Barbara Bonavia, attrice e consigliere comunale.

Roberta Schira, autrice de "I fiori hanno sempre ragione", amato da pubblico e critica, regala ai suoi lettori una nuova storia di rinascita. Con una scrittura poetica e intensa, dà voce a un femminismo gentile, fatto di forza, empatia e consapevolezza. Un romanzo corale, intimo e potente, dove la natura cura, la Casa guida e le donne imparano a scegliere, a parlare e ad ascoltare. "Alla Mariconda, una casa affacciata sul mare e immersa nel verde, nulla accade per caso. Qui, dove le pareti custodiscono ricordi e la natura parla con voce antica, cinque donne si ritrovano per un tempo sospeso. Un blackout le isola dal mondo esterno ma è proprio il buio a rivelare la luce che ognuna porta dentro di sé" - racconta Roberta Schira - "C'è Camilla, erede e custode designata della Mariconda, che scopre un misterioso manuale: il Canto per Cuori Inquieti. Ne diventa guida, testimone e interprete, accompagnando le altre donne, diverse per età, storie e ferite, in un viaggio interiore di ascolto, trasformazione e rinnovamento. Attraverso riti, sogni, bagni nel bosco, il cucinare insieme e parole condivise davanti al camino, ciascuna affronta ciò che ha taciuto troppo a lungo. C'è poi Bianca, una signora che sa tutto del paese ma non vivendo nella casa è una figura ambivalente. Il suo ruolo è giocato su una duplice figura, non sa se dare del tu o del lei a Camilla. Agnese, invece, è molto affascinante, poi c'è Gaia. Come le margherite, che fioriscono anche nei terreni più duri, queste protagoniste imparano a resistere, a ritrovare la propria voce e il proprio tempo e Camilla, con il suo Canto, ci ricorda che ogni ferita può trasformarsi in seme".

Roberta Schira, critica gastronomica e scrittrice, è autrice di numerosi saggi e romanzi. Collabora con importanti testate nazionali ed è tra le voci più autorevoli nel panorama culturale italiano, capace di unire sensibilità letteraria e attenzione al mondo contemporaneo.