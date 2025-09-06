Scajola alle Vele d’Epoca: “Evento straordinario che valorizza i porti liguri e la nostra cultura nautica” (Foto)

L’assessore regionale Marco Scajola, responsabile del Demanio marittimo per la conferenza delle regioni ha partecipato quest’oggi agli eventi organizzati in occasione della manifestazione “Vele d’Epoca” di Imperia.

"Le Vele d’epoca sono un evento straordinario" – ha detto Marco Scajola - perché oltre a riunire le imbarcazioni storiche più belle del mondo mette al centro la qualità della portualità ligure e dello sviluppo delle nostre coste valorizzandoci e caratterizzandoci a livello nazionale e internazionale".

"La Regione Liguria è al fianco dei comuni nella programmazione e nella pianificazione per implementare rendere sempre più attrattiva la qualità della mostra offerta nautica" - sottolinea Scajola.



