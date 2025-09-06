 / Attualità

Attualità | 06 settembre 2025, 14:32

Sanremo, il calciatore della Juventus Fabio Miretti in visita al campo ippico tra cavalli e cocktail

Il centrocampista della Juve con la fidanzata India Simoni al Concorso internazionale di salto ostacoli: “È la mia prima volta qui, ma ci tornerò. Con India”

Fabio Miretti con India Simoni

Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, con la fidanzata India Simoni, è venuto a Sanremo in occasione del Concorso internazionale di equitazione salto ostacoli. E ha presenziato a un cocktail offerto all'Hotel Royal.

"E' la prima volta per me a Sanremo - rivela - ma non ho avuto tempo di visitarlo. Mi sembra una gran bella città e molto bello è anche l'Hotel Royal. Per questo ci tornerò. Con la mia fidanza India". Il calciatore, nato a Pinerolo ma che vive a Saluzzo, a soli 22 anni (compiuti il 3 agosto) ha già collezionato 83 partite in serie A fra Juventus, 58, e Genoa, 25, oltre a una nella Nazionale maggiore e si sta avvicinando al mondo dei cavalli. "La mia fidanzata India - spiega - è appassionata di cavalli. E sta coinvolgendo anche me. Io l'aiuto e, intanto, sto appassionandomi anche io".

India Simoni, di Manta (Cuneo), è tesserata per l'Hobby Horse di Borgo San Dalmazzo. "Vado a cavallo - racconta - da quando ero bambina. Certo è diventato molto impegnativo visto che monto tutti i giorni. Ora dispongo del cavallo Vulcan of Vilberg Zeta. Sì, mi chiedono spesso del mio fidanzato. Ma mi fa piacere". Intanto non dimentica lo studio, all'Università, in Economia. Università economia. 

 

