Cannes Yachting Festival 2025: le imprese liguri in trasferta tra Vieux Port e Port Canto

Per il quarto anno consecutivo la Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza una partecipazione in collettiva di un gruppo di aziende tramite il braccio operativo della sua Azienda Speciale e la partnership con regione Liguria e Liguria International. Spazio nello stand anche alla promozione del Miglio Blu e la promozione del Blue Design Summit in collaborazione con il Comune della Spezia.

Il Cannes Yachting Festival accoglie, dal 9 al 14 settembre, professionisti, appassionati e oltre 700 imbarcazioni appena uscite dai più prestigiosi cantieri internazionali, con 120 modelli svelati in anteprima mondiale e 640 espositori. Le imbarcazioni firmate dai più grandi nomi del settore nautico e le loro ultime innovazioni sono a vela o a motore, monoscafo o multiscafo, a scafo duro o semirigido.

La collettiva di imprese liguri della nostra provincia troviamo:

Zaoli Sails (IM) specialisti in vele, tappezzeria nautica, wingfoil;

EP Insurance Broker (IM) broker assicurativo nautico;

“La partecipazione a questo evento nel tempo si è consolidata, così come è cresciuto il valore delle imprese liguri della nautica capaci d’innovazione -. Sottolinea Il Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi -. L’intero mondo della nautica viene rappresentato dalla progettazione, alla componentistica, ai servizi e alle marine e porti turistici, cresciuti anche nel ponente della Liguria. Abbiamo poi la collaborazione con il Miglio Blu del Comune della Spezia che rappresentata da alcuni tra i cantieri più prestigiosi del mondo, che hanno sede proprio nel Golfo dei Poeti. Anche quest’anno vantiamo un ottimo posizionamento (stand PALAIS032) situato all’interno del Palais des Festivals au Vieux Port, spazio di grande pregio e visibilità”.

I visitatori troveranno l’eccellenza dell’industria nautica: non solo i cantieri navali e i produttori di attrezzature, ma anche i nuovi arrivati nel settore, piccole aziende o start-up, che presenteranno le loro proposte che fanno lentamente rotta verso una maggiore sostenibilità e destinano gran parte del loro budget alla ricerca e allo sviluppo, le innovazioni eco-efficienti rispettose dell’ambiente.