Politica | 04 settembre 2025, 12:35

Sanremo: dimissioni del direttore dei giochi al Casinò, la Fisascat Cisl "Nessun problema sindacale con lui"

"Dispiaciuti dell'accaduto e auspichiamo che possa nuovamente collaborare"

“Siamo molto dispiaciuti della decisione del Direttore Giovanni Bulzomì di lasciare l’incarico, auspichiamo che in futuro possa avere nuovamente motivazione ed interesse a collaborare con il Casinò dí Sanremo, lo ringraziamo per la professionalità e i risultati economici e organizzativi che ha saputo portare nella nostra azienda”.

Intervengono in questo modo Massimiliano Scialanca e Marilena Semeria, rispettivamente segretario generale della Fisascat Cisl Liguria e segretario aziendale al Casinò di Sanremo dopo le dimissioni del direttore dei giochi. I due esponenti della Cisl hanno sottolineato di non aver mai avuto problemi di carattere sindacale con Bulzomì.

Carlo Alessi

