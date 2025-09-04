Sanremo: dimissioni del direttore dei giochi al Casinò, la Fisascat Cisl "Nessun problema sindacale con lui"

“Siamo molto dispiaciuti della decisione del Direttore Giovanni Bulzomì di lasciare l’incarico, auspichiamo che in futuro possa avere nuovamente motivazione ed interesse a collaborare con il Casinò dí Sanremo, lo ringraziamo per la professionalità e i risultati economici e organizzativi che ha saputo portare nella nostra azienda”.

Intervengono in questo modo Massimiliano Scialanca e Marilena Semeria, rispettivamente segretario generale della Fisascat Cisl Liguria e segretario aziendale al Casinò di Sanremo dopo le dimissioni del direttore dei giochi. I due esponenti della Cisl hanno sottolineato di non aver mai avuto problemi di carattere sindacale con Bulzomì.