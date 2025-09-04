Festival di Sanremo: il presidente Bucci e l'assessore Lombardi celebrano l'accordo tra Rai e Comune

Il Festival di Sanremo resta saldamente ancorato alla sua città d’origine, grazie all’accordo raggiunto tra Rai e Comune di Sanremo.

Un’intesa che non solo conferma la centralità della città dei Fiori nell’ambito della manifestazione musicale più iconica d’Italia, ma che rafforza anche l’immagine della Liguria come terra di cultura, bellezza e tradizione. A esprimere profonda soddisfazione per il risultato sono stati il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, che hanno sottolineato il valore strategico e simbolico dell’accordo.

“Sanremo è il Festival, e il Festival è Sanremo”, hanno dichiarato con enfasi Bucci e Lombardi, rimarcando come il legame tra la città e la kermesse musicale non sia soltanto una consuetudine consolidata, ma una vera e propria espressione dell’identità ligure. L’accordo, siglato nell’ambito della fase negoziale relativa alla manifestazione di interesse per individuare il partner organizzativo e trasmissivo del Festival, garantisce che l’evento continui a svolgersi nella sua sede storica, preservando un patrimonio culturale e turistico che ha contribuito a rendere la Liguria celebre nel mondo.

Per Bucci e Lombardi, il Festival rappresenta molto più di un appuntamento musicale: è un simbolo che racchiude storia, tradizione e prospettiva. “Un legame che non è solo tradizione – hanno sottolineato – ma identità, storia e futuro della nostra terra”.

In un momento in cui la valorizzazione dei territori passa anche attraverso eventi di risonanza internazionale, il mantenimento del Festival a Sanremo assume un significato profondo, capace di generare ricadute positive sull’economia locale, sull’immagine della regione e sul sentimento di appartenenza dei cittadini.

L’accordo tra Rai e Comune di Sanremo, dunque, non è soltanto una conferma, ma una dichiarazione d’intenti: quella di continuare a investire nella cultura, nella bellezza e nell’autenticità di un territorio che ha fatto della musica una delle sue più potenti forme di espressione.