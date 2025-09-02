Sognavano una vacanza e invece si sono trovati con un pugno di mosche: tanti imperiesi truffati da una agenzia 'tarocca'

Nel film ‘In questo mondo di ladri’ chi aveva acquistato una multiproprietà in montagna si era trovato senza il residence una volta arrivato nella località. Questa volta, invece, i truffati si sono ritrovati senza vacanza o, comunque, senza la possibilità di recuperare i soldi spesi.

E’ accaduto ad una serie di imperiesi che, dopo aver acquistato biglietti aerei, vacanze da sogno e crociere, si sono trovate con un pugno di mosche in mano. A denunciare i fatti sono alcuni residenti di Sanremo, truffati chi per 1.600 e chi per addirittura 12mila euro.

“Siamo di fronte ad un truffatore seriale – ci hanno detto le vittime – che ha un sito internet, ma secondo noi è tutto finto. A tutti fa versare un acconto di diversa entità e poi, dopo aver finto di prenotare la vacanza e chiesto il bonifico del 50%, manda un contratto via mail che poi non corrisponde. Alcuni, dopo aver parlato con amici che erano stati truffati, hanno chiesto il rimborso della caparra in tempi regolari ma non l’hanno più ottenuta”.

C’è anche chi si è rivolto direttamente a Msc Crociere (per la fantomatica crociera prenotata) che ha risposto che l’agenzia non è un loro dealer e che la sua prenotazione non era mai arrivata. C’è anche chi ha prenotato il volo e due giorni prima gli è stato detto che era stato cancellato ma, invece, è decollato regolarmente. Oggi stesso, tutelati dall’avvocato Davide Oddo, i truffati presenteranno una denuncia mentre nel frattempo hanno aperto un gruppo whatsapp per creare una vera e propria ‘class action’ contro il truffatore.