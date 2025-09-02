Ferragosto di sicurezza: controlli straordinari della Polizia di Stato al confine italo-francese (Foto)

In occasione del Ferragosto, la Polizia di Stato ha intensificato la propria presenza lungo la fascia di confine italo-francese, garantendo un controllo capillare dei confini di Stato e un’efficace azione di contrasto all’immigrazione irregolare e alle attività criminali correlate.

Per l’intero mese di agosto ed in particolare per la settimana a cavallo della festività, sono stati predisposti servizi straordinari ai valichi di frontiera, in attuazione delle direttive del Servizio Polizia delle Frontiere del Ministero dell’Interni e del Direttore della I Zona Polizia di Frontiera per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta dr. Michele SOLE.

La Polizia di Frontiera di Ventimiglia ha messo in campo un dispositivo rafforzato che ha interessato i principali punti di transito nella zona confinaria:

· Particolare attenzione ai valichi autostradale e ferroviario;

· Presidio costante dei valichi secondari di Olivetta San Michele e Fanghetto, nella Valle Roya, e di quelli costieri di San Ludovico e San Luigi.

I risultati conseguiti sono stati significativi:

· 6 arresti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e altri reati tra cui stupefacenti e violazione norme sull’immigrazione;

· 2950 persone identificate e 670 veicoli controllati;

· Nell’ambito della cooperazione internazionale con la Polizia francese, la squadra mista italo-francese, ha arrestato di 3 “passeur” responsabili di favorire l’immigrazione clandestina e identificato di 300 persone a bordo di veicoli di vario genere.

Tra le persone arrestate figura un cittadino tunisino latitante dal 2023, destinatario di un mandato di cattura emesso dal Tribunale di Livorno per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, dopo aver ottenuto in Tunisia un visto turistico della durata di novanta giorni, aveva fatto ingresso in Italia transitando dal porto di Marsiglia. Successivamente è stato individuato e fermato a bordo di un pullman di linea, nel corso di controlli effettuati dalla polizia di frontiera.

Ulteriori attività di controllo hanno riguardato:

· 150 autobus internazionali verificati al valico autostradale;

· Vigilanza estesa all’intera Valle Roya, fino a Limone Piemonte con la Polizia di Frontiera francese.

Sul piano migratorio, i servizi intensificati hanno consentito:

· 10 riammissioni di stranieri irregolari riportati in Francia;

· 90 espulsioni tramite la Questura di Imperia di cittadini stranieri privi dei requisiti di legge.

Determinante anche l’attività svolta in ambito della frontiera marittima, controlli presso il porto: rilascio di 40 timbri Schengen, 27 shore pass, identificazione di 183 passeggeri ed equipaggi e vigilanza delle aree portuali.

Il dispositivo è stato ulteriormente rafforzato dal contributo del personale dell’Esercito impiegato nell’Operazione “Strade Sicure”, che ha assicurato un supporto prezioso nei servizi di presidio e nei controlli di frontiera, nonché dalla Squadra Mista italo francese, nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia con la Francia, che ha garantito l’approfondimento dei controlli anche sul piano internazionale.

I risultati ottenuti confermano l’efficacia delle direttive della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, che hanno reso possibile un dispositivo straordinario, capace di garantire nel periodo di Ferragosto un controllo costante, visibile ed efficace sul confine occidentale del Paese.