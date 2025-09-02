 / Cronaca

Cronaca | 02 settembre 2025, 19:56

Ferragosto di sicurezza: controlli straordinari della Polizia di Stato al confine italo-francese (Foto)

La Polizia di Stato intensifica la vigilanza: 6 arresti, 90 espulsioni e 3 “passeur” fermati grazie alla squadra mista italo-francese

In occasione del Ferragosto, la Polizia di Stato ha intensificato la propria presenza lungo la fascia di confine italo-francese, garantendo un controllo capillare dei confini di Stato e un’efficace azione di contrasto all’immigrazione irregolare e alle attività criminali correlate.

Per l’intero mese di agosto ed in particolare per la settimana a cavallo della festività, sono stati predisposti servizi straordinari ai valichi di frontiera, in attuazione delle direttive del Servizio Polizia delle Frontiere del Ministero dell’Interni e del Direttore della I Zona Polizia di Frontiera per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta dr. Michele SOLE.

La Polizia di Frontiera di Ventimiglia ha messo in campo un dispositivo rafforzato che ha interessato i principali punti di transito nella zona confinaria:

·      Particolare attenzione ai valichi autostradale e ferroviario;

·      Presidio costante dei valichi secondari di Olivetta San Michele e Fanghetto, nella Valle Roya, e di quelli costieri di San Ludovico e San Luigi.

I risultati conseguiti sono stati significativi:

·      6 arresti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e altri reati tra cui stupefacenti e violazione norme sull’immigrazione;

·      2950 persone identificate e 670 veicoli controllati;

·      Nell’ambito della cooperazione internazionale con la Polizia francese, la squadra mista italo-francese, ha arrestato di 3 “passeur” responsabili di favorire l’immigrazione clandestina e identificato di 300 persone a bordo di veicoli di vario genere.

Tra le persone arrestate figura un cittadino tunisino latitante dal 2023, destinatario di un mandato di cattura emesso dal Tribunale di Livorno per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, dopo aver ottenuto in Tunisia un visto turistico della durata di novanta giorni, aveva fatto ingresso in Italia transitando dal porto di Marsiglia. Successivamente è stato individuato e fermato a bordo di un pullman di linea, nel corso di controlli effettuati dalla polizia di frontiera.

Ulteriori attività di controllo hanno riguardato:

·      150 autobus internazionali verificati al valico autostradale;

·      Vigilanza estesa all’intera Valle Roya, fino a Limone Piemonte con la Polizia di Frontiera francese.

Sul piano migratorio, i servizi intensificati hanno consentito:

·      10 riammissioni di stranieri irregolari riportati in Francia;

·      90 espulsioni tramite la Questura di Imperia di cittadini stranieri privi dei requisiti di legge.

Determinante anche l’attività svolta in ambito della frontiera marittima, controlli presso il porto: rilascio di 40 timbri Schengen, 27 shore pass, identificazione di 183 passeggeri ed equipaggi e vigilanza delle aree portuali.

Il dispositivo è stato ulteriormente rafforzato dal contributo del personale dell’Esercito impiegato nell’Operazione “Strade Sicure”, che ha assicurato un supporto prezioso nei servizi di presidio e nei controlli di frontiera, nonché dalla Squadra Mista italo francese, nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia con la Francia, che ha garantito l’approfondimento dei controlli anche sul piano internazionale.

I risultati ottenuti confermano l’efficacia delle direttive della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, che hanno reso possibile un dispositivo straordinario, capace di garantire nel periodo di Ferragosto un controllo costante, visibile ed efficace sul confine occidentale del Paese.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium