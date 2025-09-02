La provincia di Imperia è tra le capitali del relax: è al 15° posto nella speciale classifica stilata dal Sole24Ore

L'Imperiese é tra le capitali del relax: secondo la classifica stilata dal Sole24Ore è 15° in Italia per il numero di imprese impegnate nei settori del divertimento. I dati sono quelli della piattaforma Movimprese (Unioncamere-Infocamere), aggiornati al 30 giugno scorso.

I parametri analizzati riguardano i comparti: centri fitness, discoteche e sale da ballo, sale giochi, organizzazioni sportive ed eventi, attività sportive, parchi divertimento e tematici, stabilimenti balneari e attività legate all’intrattenimento e divertimento (dalle tradizionali giostre ai servizi di animazione di feste, passando per la gestione di altre attività più innovative come escape room, laser game, campi di airsoft e paintball).

In provincia di Imperia sono state rilevate 250 imprese del divertimento, la media ogni mille imprese è di 10, ben superiore a quella italiana che si attesta a 6,91. Imperia si inserisce nella ‘top ten’ per la categoria “stabilimenti balneari”, dove si colloca nona: la media ogni 1000 imprese è di 5,52, la media italiana di 1,25, ma quella della prima in classifica, Savona, è di 15,64.

Prima nella classifica assoluta è Savona che rileva la maggiore incidenza di imprese del divertimento sul totale di quelle registrate: oltre 22 ogni mille operano in ambiti che spaziano dalle esperienze outdoor alla vita notturna, dai grandi eventi alle attrazioni locali. La Liguria supera così la Romagna: Rimini e Ravenna si piazzano al secondo e terzo posto.