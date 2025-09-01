Cibo, musica dal vivo, dj set, balli e spettacoli. A Bordighera torna “BeerinBo' - Festival di birra e cucina". L'evento, giunto alla sua sesta edizione, ideato e organizzato da Confcommercio di Bordighera e Comune con la collaborazione di Filippo Devia, andrà in scena il 5 e il 6 settembre ai giardini Lowe.

Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in Riviera che unisce territorio, gastronomia, bevande e intrattenimento contribuendo alla promozione dei produttori artigianali provenienti da tutta Italia e della Riviera Ligure che li ospita. "L'evento si terrà il 5 e 6 settembre nella splendida cornice dei giardini Lowe di Bordighera, dalle 18 all’1" - fa sapere l'assessore Melina Rodà - "Si potranno degustare le delizie dei ristoratori e dei birrifici partecipanti, accompagnati da musica dal vivo, dj set, balli e spettacoli. Il festival è pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età di appassionati e non, in due serate di festa e convivialità. Anche per i più piccoli l’intrattenimento non manca, con spettacoli di danza e laboratori a tema dove creare con le proprie mani gadget, come sottobicchieri personalizzati da porta a casa".

L'evento fa parte del progetto "Filiera Locale: insieme per un futuro sostenibile” con capofila l’Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Riviere Liguria. "BeerinBo' si conferma un punto di riferimento per chi ama la birra artigianale, il buon cibo e l'atmosfera di festa" - dice l'assessore Martina Sferrazza - "Tra le novità di quest'anno incuriosisce l’apertura al mondo della mixology e dei distillati. Accanto ai birrifici artigianali e agli stand gastronomici ci sarà una distilleria di gin locale e un'area dedicata ai cocktail miscelati per ampliare l'esperienza del pubblico e valorizzare nuove eccellenze e abbinamenti".

"Questa edizione vedrà protagonisti con le loro offerte uniche Birra Cerea di San Michele Mondovi (CN), il Birrificio Abba’ di Livorno Ferraris (VC), la Birra On/Off di Lavagna (GE), il Birrificio Cascina Motta di Sale (AL), il Birrificio LZO di Conegliano (TV), il Birrificio Kauss di Piasco (CN), il Birrificio SognandoBirra di Oderzo (TV), il Birrificio di Ringhiera Rogoredo di Milano (MI), il ginepraio di Attanasio Mattia AQVO Gin di Imperia, i cocktail d’autore e la gastronomia tradizionale di Sant'Antonio 1890 di Bordighera, la specialità liguri e non solo di Sant’ Ampelio Pane di Bordighera, gli ottimi arrosticini e i burger di Bar Centrale di Bordighera, il brillante catering a tema di Giluliano Filippi di Sanremo, gli speciali tacose burge ligure di ristorante Monet di Bordighera, gli smash burger e le specialità di BuonoVero di Alessandria e le dolci prelibatezze di Patisserie 918 di Genova (GE)" - svela Jean Pierre Novembre, presidente di Confcommercio Bordighera - "Le serata saranno, inoltre, animate dalle splendide creazioni di Anna Benato di Gressan (AO), dagli spettacoli di danza della scuola DAP Ballet di Vallecrosia e della Urban Theory School di Vallecrosia, da Dj set 80°s ON HITS di Sonica il 5 settembre, dalla musica live con Monia PopSoul Trio il 6 settembre, da Dj set Make Me Dance di Gege Dj il 6 settembre e da BEERIinBIKER con partecipazione di Harley-Davidson Italian Club Liguria il 6 settembre".