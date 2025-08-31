 “Chi salva vite non può temere per la propria”: la CISL Imperia condanna l’aggressione al Pronto Soccorso

“Il gravissimo episodio di ieri sera mette crudamente in luce quanto i nostri sanitari, medici , infermieri, tecnici, operatori siano esposti al rischio di aggressioni, soprattutto chi lavora in servizi essenziali 'salva-vita" come il Pronto Soccorso di un Ospedale. E' inaccettabile che chi ci presta soccorso in momenti di difficoltà, chi cerca di salvarci la vita debba temere per la propria incolumità sentendosi a sua volta vulnerabile e non protetto. La Cisl tutta condanna fermamente l'episodio verificatosi all'Ospedale di Imperia, esprime solidarietà al personale e a tutti i pazienti che si sono ritrovati loro malgrado ad assistere a scene di violenza in un momento di loro fragilità' personale. Episodi come questo non devono più accadere: deve essere assicurata la sicurezza al personale sanitario e a tutti quelli che si trovano all'interno di una struttura ospedaliera”, spiega Antonietta Pistocco, responsabile Cisl Imperia