Pigna, Stefani: "Campo Giaira chiuso con lucchetto nell’ultimo weekend di agosto, decisione incomprensibile"

"Ci chiediamo: dove dovrebbero parcheggiare i turisti che decidono di trascorrere qualche ora a Pigna, magari per passeggiare tra i carruggi, visitare il centro storico, gustare un gelato, una pizza, o cenare nei nostri locali? Senza spazi di sosta disponibili, il rischio concreto è che molti scelgano semplicemente di non fermarsi" - sottolinea il capogruppo di minoranza - " Il turismo rappresenta una risorsa fondamentale per Pigna, una delle poche fonti di reddito per le piccole attività locali e per l’intero tessuto economico del paese. Favorirlo non significa solo promuovere il territorio ma garantire servizi minimi e accessibilità, soprattutto nei momenti di maggiore affluenza".

"Chiudere il parcheggio principale in pieno agosto va esattamente nella direzione opposta. È una scelta che danneggia l’immagine del paese e scoraggia i visitatori" - afferma - "Come capogruppo di minoranza, chiedo ufficialmente spiegazioni all’Amministrazione Comunale: chi ha deciso la chiusura del campo Giaira? Con quale criterio e con quale obiettivo? Pigna ha bisogno di accoglienza, organizzazione e visione. Non possiamo permetterci superficialità o scelte che penalizzano cittadini e turisti. Il nostro borgo merita di più".