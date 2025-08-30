Il Bordighera Book Festival applaude Marco Damele. 'Liguria Selvatica' celebra la biodiversità in città

Grande successo questa mattina al Salotto Antea del Bordighera Book Festival per la presentazione del libro 'Liguria Selvatica' di Marco Damele.



"Un incontro intenso e partecipato - si spiega nella nota -, dove la natura ha dialogato con la cultura, tra pagine che profumano di biodiversità e sentieri liguri. Ma il vero incanto è arrivato dopo, con la passeggiata botanica urbana nel centro di Bordighera: un viaggio a passo lento insieme all’autore, alla scoperta delle erbe spontanee e 'aliene' che crescono silenziose tra vicoli e aiuole. Un’esperienza innovativa che ha unito curiosità, conoscenza e meraviglia per le piccole cose, ricordandoci che la cultura è anche imparare a rallentare e osservare.

Domani alle 10 si replica con la presentazione del nuovo libro di Damele, 'Il Respiro dei Fiori' sempre pubblicato dalla casa editrice Antea Edizioni di Angelo Giudici. Un appuntamento da non perdere per chi ama la bellezza che sboccia tra le righe e tra i petali".

