Partito questa mattina il controesodo di agosto: per ora code intense nel savonese mentre nella nostra provincia nessun problema

È iniziato il controesodo estivo in Liguria, con migliaia di turisti che stanno facendo rientro verso le città del Nord Italia dopo le vacanze. Questa mattina si sono registrati i primi rallentamenti lungo la A10, in particolare nel tratto compreso tra Loano e Savona, in direzione Genova, dove il traffico è risultato a tratti intenso ma comunque scorrevole.

Situazione più tranquilla, invece, nella parte occidentale della regione. In provincia di Imperia e al confine con la Francia non si segnalano particolari criticità, anche se il flusso di veicoli è destinato ad aumentare nelle prossime ore, soprattutto in corrispondenza dei principali snodi autostradali e dei caselli. Le autorità raccomandano prudenza agli automobilisti, in questo weekend nel quale sono previste condizioni da bollino rosso. Si attendono infatti picchi di traffico tra oggi e domani, quando si concentreranno i rientri delle ultime settimane di ferie e gli spostamenti per il cambio mese.

Le società autostradali invita i viaggiatori a consultare in tempo reale la situazione del traffico attraverso i canali ufficiali e a valutare partenze intelligenti, scegliendo fasce orarie meno congestionate. Particolare attenzione anche ai tratti interessati da cantieri, che potrebbero aggravare ulteriormente la viabilità. Intanto, la Polizia Stradale ha intensificato i controlli lungo tutta la rete autostradale ligure, con pattuglie aggiuntive e presidi nei punti strategici per garantire sicurezza e assistenza agli automobilisti.