Allerta meteo: mareggiata di Libeccio e instabilità atmosferica sulla provincia, attesa sulla costa della provincia

Sulla provincia di Imperia si registrano condizioni meteorologiche instabili che richiedono particolare attenzione, soprattutto lungo la fascia costiera. Sebbene i fenomeni temporaleschi più significativi siano previsti sul centro della Liguria, anche il Ponente, e in particolare l’imperiese, rientra nello scenario di bassa probabilità per temporali forti, con possibili fulmini e raffiche isolate di vento. Le prime ore del pomeriggio potrebbero vedere l’innesco di rovesci localizzati, in un contesto di variabilità atmosferica che si estenderà progressivamente verso il levante in serata.

Il vento sarà uno degli elementi più rilevanti della giornata, dove sulla provincia di Imperia si attendono raffiche forti da Sud-Ovest soprattutto sui capi esposti e lungo i crinali. Questo flusso meridionale contribuirà ad alimentare il peggioramento del mare, che rappresenta il fenomeno più critico segnalato nell’avviso meteo odierno. Dal pomeriggio, infatti, è previsto un deciso aumento del moto ondoso lungo le coste di Ponente, con l’arrivo di una mareggiata intensa di Libeccio. Le onde potranno raggiungere un’altezza media di 4 metri, con un periodo di circa 9 secondi, rendendo il mare particolarmente agitato e pericoloso. Le spiagge, i moli e le aree portuali della provincia di Imperia saranno esposte a condizioni critiche, con possibili disagi per la navigazione e per le attività balneari.

La mareggiata proseguirà anche nella giornata di domani, spostandosi verso il levante ligure. Sul Ponente, il mare dovrebbe iniziare a calmarsi nel corso della giornata, ma il contesto rimarrà comunque agitato e molto mosso, con residui di moto ondoso che potrebbero persistere fino alla sera. Le autorità locali raccomandano prudenza, invitando cittadini e turisti a evitare comportamenti rischiosi in prossimità del litorale e a seguire gli aggiornamenti meteo ufficiali. La giornata si preannuncia instabile e potenzialmente insidiosa per la provincia di Imperia, dove il mare e il vento saranno protagonisti di un quadro meteorologico da monitorare con attenzione.