La Liguria contro la tratta e lo sfruttamento: conferenza stampa il 1° settembre a Palazzo Tursi

Si terrà lunedì 1° settembre alle ore 12.30 presso il Salone di Rappresentanza del Comune di Genova la presentazione dell'ultimo rapporto di ricerca sulla tratta e sul fenomeno della prostituzione di strada in Liguria.

La ricerca è realizzata da Anci Liguria nell’ambito di “HTH Liguria: Hope this Helps - Il Sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento minorile”.

Il progetto, finanziato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità e con capofila Regione Liguria, è localizzato nell’intero ambito territoriale regionale, attraverso le cinque Conferenze dei Sindaci Asl. Sono soggetti attuatori il Comune di Genova, il Comune di Ventimiglia e la ATS IN.CON.TRA.RE che raggruppa gli Enti gestori che operano nelle diverse Province.

L'obiettivo del progetto è quello di strutturare percorsi integrati di inclusione sociale a favore delle vittime, evitando di indirizzare le stesse verso misure assistenziali, ma focalizzandosi sulla promozione dell’autonomia.

Intervengono: la Sindaca di Genova Silvia Salis; gli Assessori della Regione Liguria Simona Ferro e Massimo Nicolo'; l'Assessore del Comune di Genova Cristina Lodi; la Dirigente della Regione Liguria Maria Luisa Gallinotti; il Direttore del Centro studi Medì Andrea T. Torre. Modera gli interventi il Direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai. Partecipano i Comuni della Rete “HTH Liguria”.