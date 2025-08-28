Ventimiglia: il Voxonus Festival chiude l’estate con un concerto nell’antico teatro romano

Sabato 30 agosto alle ore 21.15, l’Area Archeologica di Nervia si trasforma in un palcoscenico d’eccezione per l’ultimo appuntamento del calendario estivo: il Voxonus Festival, rassegna musicale curata dall’Orchestra Sinfonica di Savona in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Liguria. A fare da cornice, il suggestivo teatro romano, dove storia e musica si incontrano in una serata che promette emozioni intense.

Protagonisti dell’evento saranno il Voxonus Duo e Flavio Spotti, interpreti di “Il barocco incontra il folk”, un progetto musicale che fonde le eleganze del repertorio barocco con le sonorità popolari, creando un dialogo originale tra epoche e culture. Un’occasione per ascoltare strumenti antichi e ritmi moderni, in un contesto che amplifica la magia dell’incontro.

L’ingresso al concerto è incluso nel biglietto del museo:

5 euro per il biglietto intero

2 euro per i giovani tra i 18 e i 25 anni

gratuito per gli under 18.

Un’opportunità accessibile per vivere un’esperienza culturale immersiva, tra arte, musica e archeologia.

Con questo appuntamento, il Voxonus Festival saluta l’estate, lasciando il pubblico con il ricordo di una serata in cui la bellezza del passato ha incontrato la creatività del presente.