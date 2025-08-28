A Sanremo la finalissima di Miss Italia Liguria: domani sera a Pian di Nave in giuria anche Ilaria Salerno

La Città dei Fiori si prepara a vivere una delle serate più attese della stagione estiva: domani alle 20.30, il piazzale Pian di Nave ospiterà la finalissima di Miss Italia Liguria.

A condurre l’evento saranno Andrea Beltramo ed Elena Pochettino, mentre l’organizzazione porta la firma dell’esclusivista regionale Mirella Rocca. Saranno 40 le ragazze in gara, provenienti da tutta la regione, che si contenderanno il titolo di Miss Liguria, valido per l’accesso diretto alla finalissima nazionale di Miss Italia, in programma nelle prossime settimane.

A rendere ancora più prestigiosa la giuria, la presenza di Ilaria Salerno, giornalista, presentatrice, influencer e già Miss Social Liguria 2023, chiamata a contribuire alla scelta della reginetta che rappresenterà la Liguria sul palcoscenico più ambito della bellezza italiana.

L’appuntamento di Sanremo si conferma così non solo un concorso di eleganza e fascino, ma anche un grande spettacolo che ogni anno richiama pubblico, curiosi e appassionati, consolidando il legame tra la Riviera dei Fiori e la tradizione di Miss Italia.