Cronaca | 27 agosto 2025, 09:43

Sanremo, tragedia in via Armea: uomo di 40 anni trovato senza vita

Il dramma questa mattina poco dopo le 8.20 tra Sanremo e Bussana: inutile l’intervento dei soccorsi

Tragedia questa mattina in via Armea, tra Sanremo e Bussana, dove un uomo di circa 40 anni è morto in strada a seguito di un’overdose.

L’allarme è scattato poco dopo le 8.20. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori della Croce Verde di Arma e l’automedica Alfa 2, insieme ai carabinieri di Sanremo. Nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto per diversi minuti, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso proprio mentre si trovava lungo la strada.

A far luce sulla vicenda ci penseranno i carabinieri.

Andrea Musacchio

