Posa della fibra ottica, cambia la viabilità a Bordighera

Scattano il divieto di sosta, il divieto di transito e l'istituzione di un doppio senso di circolazione, regolato da impianto semaforico o da movieri, in diverse vie di Bordighera per consentire la posa della fibra ottica.

Lo stabilisce un'ordinanza, emessa dalla polizia locale, per disciplinare la circolazione stradale in diverse vie cittadine. Dal 25 agosto al 25 novembre, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, i provvedimenti saranno valiti in via dei Colli, via Coggiola, via Selvadolce, via Iride, via Generale V. Rossi, via delle Vele, via E. Benigni Fotografo, via alla Pineta, rotatoria di via G. Vincenzo Rossi, via al Camposanto, corso Europa, piazza De Amicis, via XX Settembre, via Boungaville, via Romana fronte civ. 51/bis e dal civ. 63 al civ. 81, via Stoppani, via Marconi, via IV Novembre, via Dei Giardini, via C. Balbo, via Torre Mostaccini, via Romana, via Vitt. Veneto, via della Libertà, piazza Garibaldi, via Verrando, via Firenze, via Braie, via Jung, via Reg. Margherita, via Napoli, viva Pelloux, corso Europa via al Mercato, e piazza Garibaldi V. R. Margherita.

La ditta dovrà, inoltre, provvedere al ripristino del manto stradale.