Bajardo: doppio evento nel fine settimana con Enzo Barnabà e il Romantic Sunrise Concert 2025

Doppio appuntamento da non perdere questo fine settimana a Bajardo con Enzo Barnabà ospite alle “Bajardo Lectures” per parlare di storie di confine (sabato 23 agosto) e il Romantic Sunrise Concert 2025 (domenica 24 agosto).

Sabato 23 agosto alle ore 18 si terrà la penultima lezione delle “Bajardo Lectures” per la stagione estiva 2025. Dopo gli appuntamenti dedicati alla storia medievale, alle leggende, agli Statuti di Bajardo, e dopo il Concerto di Mezz’Estate, il prossimo incontro tocca un tema a cavallo tra storia e attualità. Con il titolo “Storie di confine tra Italia e Francia” il professor Enzo Barnabà traccerà un quadro dei delicati equilibri delle zone di confine, che celano nel passato come nel presente anche vicende drammatiche. Luoghi di passaggio, storie di speranza ma anche di intolleranza, terre contese tra nazioni sorelle spesso divise da guerre e da disegni egemonici che non tengono conto delle identità culturali.

Lo scrittore Enzo Barnabà, nato nel 1944 in Sicilia ma da molti anni residente a Grimaldi Superiore, è autore di saggi storici e di racconti. È un francesista e un africanista, dal 2011 Accademico della Pigna. Ritorna alle Bajardo Lectures come relatore per la seconda volta.

Le Bajardo Lectures sono un’iniziativa dell’Accademia della Pigna realizzata con la collaborazione dell’associazione “Amici di Bajardo” e il patrocinio del Comune di Bajardo, Assessorato al turismo e cultura.

Bajardo saluta il sole con il Romantic Sunrise Concert 2025

Bajardo si prepara a regalare un’esperienza unica e poetica: il Romantic Sunrise Concert 2025, in programma domenica 24 agosto alle ore 6:30 sulla suggestiva Terrazza delle Alpi. Un invito a “arrampicarsi” fino alla sommità del borgo per assistere al sorgere del sole accompagnati dalle note immortali di Gioachino Rossini.

Ad accogliere il pubblico saranno i musicisti Davide Frassoni, Sergio Basilico e Aurora Nocerini, che eseguiranno brani tratti dalle opere più celebri di Rossini utilizzando strumenti originali del 1800. Un concerto che non è solo ascolto, ma immersione totale: le melodie si fonderanno con il paesaggio, mentre le prime luci dell’alba accenderanno le cime delle montagne, creando un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà.

I partecipanti saranno accolti con un caldo caffè e un dolcetto, per iniziare la giornata con gusto e gentilezza. L’invito è a condividere questo momento con una persona cara, per vivere insieme un’alba che promette emozioni rare e profonde.

Chi arriverà in auto potrà parcheggiare all’ingresso del borgo e proseguire a piedi tra i vicoli del centro storico, fino alla sommità dell’antica Chiesa Vecchia. Lungo il percorso, il silenzio del villaggio e le case medievali offriranno un’occasione per rallentare, osservare e respirare la storia “verticale” della Liguria.

Chi lo desidera potrà portare una coperta e sedersi sul prato o sulle sedie predisposte, tutte rivolte verso le montagne che, per prime, si illumineranno con i raggi del sole. Un palcoscenico naturale che farà da cornice al concerto, rendendolo ancora più magico.

Al termine del concerto, sarà inaugurato il nuovo Museo etnografico “Museo della civiltà contadina”, con visita guidata. I visitatori potranno scoprire la vita degli abitanti di Bajardo nel tempo: gli oggetti quotidiani, le abitazioni, le fatiche del lavoro in montagna e la straordinaria capacità di adattamento di chi ha vissuto lontano dalle comodità urbane.

Il Romantic Sunrise Concert non è solo un evento, ma un invito a vivere la bellezza in modo autentico. Tra musica, natura e memoria, Bajardo si conferma uno dei luoghi più suggestivi della Liguria, capace di regalare emozioni che restano impresse nel cuore.