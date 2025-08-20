Vuelta a España: aggiornati gli orari di chiusura del Tunnel di Tenda e delle strade per domenica 24 agosto

Limone Piemonte si appresta a vivere una giornata di grande sport e visibilità internazionale con l’arrivo della seconda tappa della Vuelta a España, previsto per domenica 24 agosto.

In vista dell’evento, il Comune ha diffuso un aggiornamento sulle modifiche alla viabilità, in seguito alla comunicazione ufficiale della Prefettura di Cuneo. Le misure adottate mirano a garantire la sicurezza degli atleti, del pubblico e dei residenti, oltre a favorire il regolare svolgimento della manifestazione.

La principale novità riguarda la chiusura del Tunnel di Tenda, che sarà interdetto al traffico dalle ore 10.00 di domenica 24 agosto fino alle ore 06.00 di lunedì 25 agosto. Una misura necessaria per gestire il flusso dei partecipanti e dei mezzi legati all’organizzazione della corsa, che attraverserà il territorio limonese in una delle tappe più attese del calendario ciclistico internazionale.

Contestualmente, sarà vietato il transito lungo il percorso di gara sulla Strada Statale 20 dalle ore 13.20 alle ore 18.00 circa. Inoltre, la stessa arteria sarà chiusa da via Divisione Alpina Cuneense fino a Quota 1400 e Limonetto a partire dalle 13.20 e fino a cessate esigenze, con un termine indicativo intorno alle ore 20.00, in coincidenza con l’esodo dei bus della Vuelta.

Per agevolare gli spostamenti degli appassionati e favorire la partecipazione all’evento, saranno attivi servizi di autobus gratuiti per raggiungere il centro storico e l’area di arrivo della gara.