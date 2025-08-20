Liguria sotto temporali: allerta arancione su BCDE, gialla sul ponente ligure fino a giovedì mattina

Prosegue la fase di forte instabilità meteorologica sulla regione. I temporali che hanno colpito la Liguria nella serata di ieri sono stati innescati dal transito di aria fredda in quota, con spostamento rapido da ovest verso est e precipitazioni orarie fino a 50–60 mm, accompagnate da intensa attività elettrica.

Dalla mattinata di oggi, mercoledì 20 agosto, è in atto una convergenza tra masse d’aria con caratteristiche differenti: da nord-ovest, in uscita dalle valli del savonese, e da sud-est, in risalita dal Tirreno. L’ingresso del libeccio da sud-ovest previsto nelle ore centrali della giornata renderà ancora più complesso lo scenario previsionale. Una struttura precipitativa particolarmente intensa sta stazionando sul centro del Mar Ligure dalle ore 10.00, e secondo Arpal sarà proprio il persistere di queste convergenze a favorire la formazione di nuovi temporali forti e persistenti, in particolare tra il savonese e lo spezzino. A complicare ulteriormente la situazione è l’anomalia termica del mare, che dopo la lunga ondata di calore di Ferragosto presenta temperature superiori alla media di +2/+2,5°C, con picchi localizzati ancora più elevati. Il mare, comportandosi come un serbatoio di energia e vapore acqueo, può alimentare temporali più intensi e distruttivi rispetto alle condizioni normali.

Alla luce di queste previsioni, Arpal ha aggiornato l’allerta meteo come segue:

Zone BCDE: Allerta arancione per temporali prolungata fino alle ore 3 di giovedì 21 agosto, seguita da allerta gialla fino alle ore 9. Criticità arancione sui grandi bacini di zona C dalle 16 di oggi alle 6 di domani, poi criticità gialla.

Zona A: Allerta gialla per temporali fino alle ore 9 di giovedì.

In serata è atteso un nuovo ingresso di aria fredda in quota, che contribuirà a spostare le precipitazioni verso est. La giornata di giovedì sarà ancora instabile, ma con minore energia disponibile.

La Sala Operativa Regionale resterà attiva per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, sarà pubblicato il monitoraggio in tempo reale sul sito allertaliguria.regione.liguria.it . Per approfondimenti e aggiornamenti, è disponibile l’avviso meteo completo sul sito di Arpal: arpal.liguria.it