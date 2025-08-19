Dolceacqua: Incontro istituzionale e dialogo tra Regione Liguria e i sindaci del territorio

Domani, mercoledì 20 agosto, il suggestivo scenario del Castello Doria di Dolceacqua ospiterà un importante incontro istituzionale tra il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e i sindaci del territorio.

L’iniziativa, che si inserisce nel quadro del dialogo costante tra amministrazione regionale e realtà locali, rappresenta un momento di confronto diretto sulle esigenze, le prospettive e le priorità dei comuni liguri.

Il punto stampa è fissato per le ore 11.30, quando le autorità presenti illustreranno i temi affrontati durante la riunione e le eventuali misure condivise. Accanto al presidente Bucci, interverranno anche il vicepresidente della Regione Alessandro Piana, l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola e l’assessore al Turismo Luca Lombardi, a testimonianza dell’attenzione trasversale che la giunta regionale intende dedicare allo sviluppo territoriale.

L’incontro si svolgerà in uno dei luoghi simbolo della Liguria, il Castello Doria, che non solo incarna la storia e l’identità del Ponente ligure, ma diventa anche cornice ideale per un dialogo istituzionale volto a rafforzare la collaborazione tra enti locali e Regione. L’obiettivo è quello di promuovere una visione condivisa, capace di valorizzare le peculiarità di ogni comune e di affrontare con spirito unitario le sfide del presente e del futuro.

La giornata di domani si preannuncia dunque come un’occasione significativa per consolidare il rapporto tra amministratori e per ribadire l’impegno della Regione Liguria nel sostenere le comunità locali, favorendo una governance partecipata e attenta alle istanze del territorio.