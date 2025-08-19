Dolceacqua, vertice tra Regione e Comuni dell’entroterra: domani il presidente Bucci incontra i sindaci

Domani mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Dolceacqua, si terrà un vertice dedicato ai problemi dei Comuni dell’entroterra imperiese. L’appuntamento, fissato alle 10.30, vedrà la presenza del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che guiderà l’incontro con i sindaci dell’Area Interna imperiese.

All’incontro parteciperanno i primi cittadini di Airole, Apricale, Badalucco, Bajardo, Castel Vittorio, Ceriana, Dolceacqua, Isolabona, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Triora e Vallebona. Una rete di piccoli Comuni che, con caratteristiche diverse, condividono le stesse difficoltà legate allo spopolamento, alla carenza di servizi, alla viabilità e alla necessità di sostegni concreti per lo sviluppo del territorio.

Accanto a Bucci, hanno confermato la loro partecipazione il presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, il direttore di ANCI Liguria, Pierluigi Vinai, e tre assessori regionali: Simona Ferro (delegata al Terzo settore), Alessandro Piana (vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura) e Marco Scajola (Urbanistica e Pianificazione territoriale).

La riunione, che si svolgerà a porte chiuse a partire dalle 10.45, sarà l’occasione per un confronto diretto tra istituzioni locali e Regione, con l’obiettivo di raccogliere le esigenze dei sindaci e costruire strategie comuni a favore dell’entroterra.