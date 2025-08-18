Ventimiglia, il rilancio è realtà: Biasi difende Di Muro

"Ventimiglia non è più la città dimenticata di un tempo". A sostenerlo con convinzione è Armando Biasi, consigliere regionale, che in un comunicato stampa elogia l’operato dell’amministrazione guidata da Flavio Di Muro. In soli due anni, secondo Biasi, Ventimiglia ha saputo costruire una filiera istituzionale solida e credibile, capace di attrarre investimenti pubblici per oltre 250 milioni di euro. Un risultato che, a suo dire, non ha precedenti nella storia recente del comune.

Tra le opere citate, spicca la nuova passerella, simbolo di una progettualità finalmente premiata. Ma il rilancio non si ferma qui: infrastrutture, grandi interventi e una visione strategica stanno trasformando Ventimiglia in un polo di interesse regionale. Biasi sottolinea il ruolo attivo della Regione Liguria, della Giunta e del Presidente Giovanni Toti, che hanno sempre sostenuto l’amministrazione Di Muro con attenzione e concretezza.

Il comunicato di Biasi non risparmia critiche all’ex Sindaco e attuale consigliere regionale Enrico Ioculano, accusato di non aver saputo affrontare temi cruciali come il Parco Roja, rimasto immobile durante il suo mandato. “Di Muro non è ancora a metà percorso, ma ha già dimostrato di saper attivare processi virtuosi. Diamogli tempo e sosteniamolo, invece di alimentare polemiche sterili”, afferma Biasi.

L’invito finale è diretto e costruttivo: Ioculano dovrebbe proporre soluzioni concrete, magari chiedendo un incontro con il Sindaco per discutere idee come la creazione di un hub produttivo e logistico. “Verrò volentieri anche io ad ascoltare ed essere di aiuto”, conclude Biasi, auspicando un confronto che metta al centro il futuro della città, al di là delle appartenenze politiche.