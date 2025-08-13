 / Cronaca

Cronaca | 13 agosto 2025, 15:19

Sanremo: nuova rissa questa notte in via Piave, il Consigliere Ventimiglia "Il Sindaco chieda più agenti del Prefetto"

L'esponente della Lega interviene nuovamente sui fatti di cronaca

“Chiedo al Sindaco di farsi urgentemente portavoce presso il Prefetto, affinchè a Sanremo arrivino altri agenti delle forze dell’ordine, soprattutto dopo l’ennesima rissa che abbiamo registrato stanotte in via Piave”. Sono le parole del Consigliere di opposizione della Lega, Daniele Ventimiglia, che interviene dopo il nuovo caso di cronaca avvenuto stanotte.

“Ci sono alcune zone della città che sono interamente in mano ad extracomunitari – prosegue – dediti allo spaccio di droga ed altro. Una situazione ormai insostenibile per una qualsiasi città, ancora di più per una come Sanremo che è votata al turismo”.

Ventimiglia è particolarmente diretto in relazione a quanto sta accadendo: “Il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, è riuscito ad ottenere più agenti che a Sanremo – dice – e non è possibile che questo accada, in virtù del maggior numero di residenti e di turisti che abbiamo nella nostra città. Il sindaco intervenga subito – termina il Consigliere di opposizione – altrimenti saremo noi della Lega a parlare direttamente con il Prefetto. Quanto sta accadendo deve essere affrontato e in fretta”.

Carlo Alessi

