Ventimiglia, Scullino: "Investire i proventi degli autovelox nelle strade delle frazioni"

"Perché non si investono i proventi degli autovelox nelle strade delle frazioni? " - chiede l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"Nonostante le numerose sentenze dei giudici che hanno annullato centinaia di multe per irregolarità tecniche, costringendo il Comune a pagare oltre 27.000 euro in spese legali, gli introiti netti restano molto consistenti e, per legge, vincolati a investimenti in sicurezza stradale, viabilità (asfalti, segnaletica, semafori) e attrezzature per la polizia locale" - sottolinea Scullino - "Eppure, ad oggi, nessun piano concreto è stato messo in campo per destinare queste risorse agli interventi che i cittadini attendono da anni".

"Con un’azione decisa, si potrebbero finalmente realizzare opere rimandate da decenni per mancanza di fondi" - afferma Scullino - "Alcune priorità evidenti: allargamento e messa in sicurezza della strada Bevera-Calvo, messa in sicurezza della via Sant’Anna-San Lorenzo, sistemazione dell'incrocio corso Francia-Gallardi, strade di Mortola-Ciotti, Calvo-San Antonio, Ville-Calandre e centro storico-Castel d’Appio e miglioramento della rete frazionale, estesa per oltre 180 km".