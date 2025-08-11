A Ferragosto, in Riviera Ligure, le spiagge si popolano di allegria, tavolate, chitarre e speaker bluetooth. Ogni località ha il suo modo di celebrare: chi con concerti, chi con sagre, chi con eventi culturali o feste da spiaggia. L’aria profuma di focaccia e salsedine. C’è chi si sveglia all’alba per prendere il posto migliore sotto l’ombrellone e chi tira dritto dalla sera prima. Non mancano bar e lidi che festeggiano distribuendo piccoli omaggi apprezzatissimi dai più giovani: apribottiglie e accendini personalizzati , braccialetti fluo, ventagli brandizzati, occhiali da sole a tema, cappellini estivi, mini spruzzini rinfrescanti o semplici portachiavi spiritosi. Il Ferragosto è anche un rito di appartenenza, da vivere con gli amici, tra un bagno, un selfie e un brindisi. E se il 15 agosto è il cuore della festa, in molte località si inizia già la sera prima, perché in Riviera… il divertimento non dorme mai.

Sanremo, la festa inizia la sera prima

A Sanremo, il Ferragosto comincia in anticipo. La sera del 14 agosto, il cielo sopra il Porto Vecchio si accende con uno degli appuntamenti più attesi: lo spettacolo piro-musicale. Un’esplosione di luci e suoni che avvolge il mare, con giochi di colore sincronizzati con la musica, per un effetto immersivo e coinvolgente. I sanremesi lo aspettano ogni anno, i turisti lo scoprono e se ne innamorano. Sul lungomare, famiglie, giovani e coppie si ritrovano per cenare all’aperto, ascoltare la musica, godersi il fresco della sera. Dopo lo show, la città non si spegne: i locali sul mare si riempiono, i lidi allestiscono mini party con DJ set, aperitivi e musica fino a tardi. Anche la notte del 15 agosto prosegue con eventi musicali nei quartieri più vivi, ma è la sera della vigilia che regala quel brivido di attesa e magia. È la porta d’ingresso perfetta per un Ferragosto che promette emozioni, amici, e qualche brindisi in più. Un modo elegante e spumeggiante per dire: sì, l’estate è davvero al suo apice.

Salea d’Albenga, il gusto autentico della Sagralea

Se cerchi un Ferragosto lontano dai cliché, dove il protagonista sia il gusto e la tradizione, allora la tua meta è Salea, frazione collinare di Albenga. Qui, ogni anno, va in scena la Sagralea: una festa popolare interamente dedicata al vino Pigato, prodotto principe della zona. La manifestazione dura cinque giorni e la sera del 15 agosto è uno dei momenti clou. Decine di stand propongono piatti tipici, specialità locali, dolci fatti in casa, ma soprattutto calici generosi di bianco fresco e profumato. L’atmosfera è quella delle feste contadine: semplice, allegra, autentica. Non ci sono fuochi d’artificio, ma c’è musica dal vivo, balli in piazza e un’umanità sorridente che riempie i tavoli all’aperto. Tra una focaccia con le cipolle, una farinata fumante e un bicchiere di Pigato, il Ferragosto scorre lento e piacevole. È l’ideale per una serata tra amici, tra chiacchiere, risate e fotografie sotto le lanterne colorate.

Savona, DJ set sulla spiaggia delle Fornaci

Savona celebra Ferragosto in modo originale, senza fuochi d’artificio ma con uno spettacolo che unisce suggestione e ritmo. Sulla spiaggia delle Fornaci, già la sera del 14 agosto prende vita il cosiddetto “Grande Ferragosto”, con lumini che galleggiano sull’acqua e creano atmosfera. Poi, arriva la musica. E non una musica qualunque: si tratta di un vero DJ set a cielo aperto, guidato da artisti di spicco, che trasformano la spiaggia in una pista da ballo con sonorità elettroniche, pop e house. Il 15 agosto, la festa continua nei lidi della zona: alcuni organizzano apericene a tema, altri propongono animazione e giochi in spiaggia, tra gavettoni organizzati, giochi con premi e omaggi per i partecipanti. È un Ferragosto giovane, dinamico, perfetto per chi vuole muoversi, ballare, conoscere gente.

Lavagna, medioevo, dolcezza e romanticismo

A Lavagna, Ferragosto si colora di storia. Il 14 agosto, la città celebra uno degli eventi più originali di tutta la Liguria: la rievocazione della “Torta dei Fieschi”. L’atmosfera è quella di un vero matrimonio medievale, con oltre 150 figuranti in costume, musici, sbandieratori, falconieri e giochi antichi. Il cuore della festa? Una torta monumentale – davvero gigantesca – che viene offerta al pubblico come simbolo di condivisione. Ma non è così semplice ottenerla: serve trovare la propria metà, l’anima gemella della serata, grazie a un biglietto abbinato per genere e numero. Quando due numeri coincidono, il premio è doppio: due fette di torta e un momento da condividere. È una festa romantica, folkloristica, diversa da tutte le altre. Niente DJ set, niente luci al laser, ma tanto calore umano, risate e foto con armature e tuniche che sembrano uscite da un film. Ideale per chi vuole vivere un’esperienza particolare con il proprio gruppo o magari… trovare qualcuno con cui condividere una fetta di dolce e chissà… anche qualcosa in più.

Chiavari, note jazz per una notte raffinata

Chiavari regala un Ferragosto musicale e raffinato, lontano dalla confusione, ma con tutto il fascino delle grandi serate. Il 15 agosto la rassegna “Chiavari in Jazz” propone un concerto gratuito in Piazza N.S. dell’Orto, trasformando il cuore della città in un elegante palcoscenico sotto le stelle. L’atmosfera è intima ma aperta a tutti: chi arriva presto si accaparra i posti migliori, altri si sistemano con una coperta o una sedia pieghevole, mentre i più casual ascoltano in piedi sorseggiando un drink. Niente effetti speciali, solo buona musica, suonata con passione. È un Ferragosto diverso, per chi vuole rilassarsi e godersi la bellezza della musica in compagnia.

Ferragosto in Riviera Ligure è molto più di una festa

Dalle luci spettacolari di Sanremo alle note raffinate di Chiavari, passando per i sapori autentici di Salea, l’energia di Savona e l’atmosfera fiabesca di Lavagna. Ovunque tu scelga di andare, troverai una proposta vera, sincera, adatta a te e al tuo gruppo di amici. Che sia una notte danzante sulla sabbia o un brindisi in costume medievale, l’importante è viverla fino in fondo.





















