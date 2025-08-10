Grande partecipazione ieri sera ai flash mob per la Palestina in Riviera e Val Nervia, il comitato "Si va avanti" (Foto)

Val Nervia e Riviera unite in una giornata di mobilitazione per la Palestina. I flash mob organizzati dal Comitato per la Palestina Libera Intemelio hanno visto una grande partecipazione a Camporosso, Dolceacqua, Isolabona e Pigna, ma anche a Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera. In piazza non solo residenti, ma anche tanti bambini e diversi turisti che hanno accolto con calore i membri del comitato, esprimendo vicinanza e sostegno: "Siamo contenti di avervi anche qui".

Dal comitato arriva un messaggio di determinazione: "Proseguiamo sulla strada intrapresa, consapevoli dell’enorme lavoro già svolto, ma con il cuore pieno di gratitudine. Si va avanti".

I promotori hanno voluto ricordare che l’iniziativa nasce dalla necessità tenere alta l’attenzione sulla tragica situazione del popolo palestinese, vittima di un genocidio che continua a causare migliaia di morti, sfollati e sofferenze indicibili: "La nostra presenza in piazza è un gesto simbolico, ma necessario: non possiamo restare indifferenti di fronte all’uccisione di oltre 60.000 palestinesi di cui 20.000 sono bambini”.