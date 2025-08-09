Ventimiglia, Confesercenti: “La legalità non è negoziabile, estirpare le mele marce dal commercio cittadino”

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato del Commissariato di Ventimiglia è, per Confesercenti, di estrema importanza: "Oltre ad aver fermato un’attività di spaccio di stupefacenti, sempre più diffuso e capillare anche nella nostra città, questa è stata una attività bonifica del settore economico della città, in quanto ha visto l’arresto di un ristoratore che da anni opera in città e titolare di almeno due attività. Questa operazione ha impedito ad un imprenditore di un settore importante come la ristorazione e bar, di poter continuare ad operare al di fuori delle regole, oltre legge. L’attenzione sulle imprese che possono avere contatti con la criminalità organizzata o delinquono, deve essere sempre massima da parte delle forze dell’ordine. Per Confesercenti la legalità è un valore irrinunciabile e deve essere garantito a 360 gradi, senza distinzioni , combattendo tutti i fenomeni criminali che distorcono la sana concorrenza commerciale, che creano disequilibri economici e finanziari , utilizzando denari sporchi".

“La nostra iniziativa - dichiara Sergio Scibilia - contro la vendita di prodotti contraffatti, parte da questo principio. Il commercio deve essere svolto da tutti, con le stesse regole, senza sottobosco, senza violazione della legge, senza poter tollerare lo spaccio di stupefacenti proprio in un pubblico esercizio, che per natura è un’attività aperta a tutto il pubblico, luoghi frequentati da giovani. Se ci sono mele marce nel nostro settore economico, nella rete del commercio cittadino, queste queste vanno estirpate. Sono fonte di illegalità, di guadagni facili, di concorrenza sleale, di gravi reati. I recenti fatti di violenza successi nella nostra città, hanno provocato una forte indignazione dei cittadini, degli operatori commerciali, un senso di sfiducia, di abbandono. L’operazione di oggi, condotta con energia e con indagini serrate e faticose, ridanno fiducia, riaccendono speranze. Rivolgiamo quindi un sentito ringraziamento al Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, Dr . Paolo Arena e a tutti gli uomini e donne della Polizia di Stato che hanno condotto un’attività di prevenzione e di repressione di un 'tumore' che aveva messo le radici nel nostro commercio cittadino. Questa di oggi non è la prima operazione, non sarà sicuramente l’ultima - conclude Scibilia - ma per noi è una buona notizia che aspettavamo con ansia”.