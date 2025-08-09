 / Eventi

Bajardo: domani per tutta la giornata l'appuntamento con la 18a edizione di 'Antica...mente: festa della lavanda e delle essenze di montagna'

La festa avrà inizio alle 10 con il mercatino artigianale lungo le vie del paese

Domenica, lungo le vie del borgo di Bajardo, si terrà la 18a edizione di 'Antica...mente: festa della lavanda e delle essenze di montagna', appuntamento tradizionale che ogni anno regala ai visitatori l’immersione in un’esplosione di colori, sensazioni e profumi che parlano di Liguria.

La festa avrà inizio alle 10 con il mercatino artigianale lungo le vie del paese con i prodotti tipici del territorio e i sapori autentici della nostra terra: olio, formaggio e miele. L’offerta sarà arricchita da una vasta proposta di artigianato locale e profumatissime creazioni ricavate dalla lavanda. Artisti e creativi, già dal mattino, arricchiranno il borgo con mostre e creazioni di ogni genere. Alle 11:30, presso la chiesetta di San Rocco, l’incontro con Doriana Fraschiroli, raccoglitrice di erbe officinali ed educatrice erboristica, con “La farmacia verde casalinga: le erbe e i preparati che non possono mancare a casa e in valigia”.

Dalle 15:30, passeggiando nel borgo si potrà partecipare ai numerosi laboratori artigianali, con le proprie mani costruire coroncine di fiore e bamboline di lavanda, imparare a recuperare i saponi, stampare su tessuto foglie e fiori o partecipare al piccolo laboratorio “Ra Barca” a cura di Mastro Buscè. Esperienze coinvolgenti adatte a tutti: adulti e bambini. Si incontrerà Lisandra con la Lettura dei Fiori Oracolo: quello che suggeriscono i fiori e le foglie col loro messaggio. Si potrà godere di una lettura personale di cristallo terapia e fare esperienza di Cucina Alchemica con un rituale con la lavanda per sciogliere i pensieri e ritrovare un contatto autentico o con se stessi.

Per chi volesse raggiungere uno stato di profonda serenità e ricaricarsi di energia ci sarà uno spazio accogliente e protetto con trattamenti Reiki individuali. Il gruppo Folk En Rouge animerà le strade con l’accompagnamento di organetto, ghironda e fisarmonica. Vi potrete cimentare nell’ascolto della loro musica, ma soprattutto ballare sui ritmi della tradizione occitana e folk. Finirete la giornata contenti per la festa e, dopo aver ballato e gironzolato curiosi per le strade e gli incantevoli scorci del borgo, anche gradevolmente stupiti per il bel fresco che Bajardo con i suoi 910 metri di altitudine saprà regalarvi.

Durante tutta la giornata sarà assicurato il parcheggio con servizio di navetta , presso il campo sportivo a sinistra di Passo Ghimbegna.

