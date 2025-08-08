Raddoppio ferroviario Finale-Andora, Piana: "Il 10 settembre passo decisivo per il Ponente con il rilancio infrastrutturale"

Il prossimo 10 settembre è prevista la conferenza dei servizi per il raddoppio ferroviario della tratta Finale-Andora, un’opera essenziale e attesa da anni per rafforzare la mobilità regionale, ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la connessione tra il ponente ligure e il resto del Paese”. Lo dichiara il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, sottolineando come l’intervento rientri nel più ampio piano di potenziamento infrastrutturale della Liguria. “Si tratta di un passo decisivo – prosegue Piana – verso una Liguria più moderna, accessibile e competitiva, capace di generare nuove opportunità economiche e turistiche, con al centro le comunità locali. Un ringraziamento particolare va al viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi per l’impegno costante su questo fronte strategico”.

Nel quadro della visione regionale per il rilancio del ponente ligure, si inserisce anche la firma del protocollo d’intesa per il trasferimento al Comune di Imperia delle aree e degli stabili dell’ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio, avvenuta ieri nella sala consiliare del Comune. “Questo accordo – commenta Piana – rappresenta un passaggio fondamentale per la mobilità sostenibile e il rilancio del territorio imperiese. Non si tratta solo di una cessione patrimoniale, ma dell’avvio di un percorso condiviso di trasformazione dell’ex scalo ferroviario in chiave turistica, sociale e ambientale, con prospettive legate anche alla mobilità dolce”.

Il protocollo, sottoscritto dal viceministro Rixi, dal sindaco di Imperia Claudio Scajola e dall’amministratore delegato di FS Sistemi Urbani Matteo Colamussi, prevede infatti la possibilità di realizzare un nuovo tratto della Ciclovia Tirrenica, infrastruttura strategica per lo sviluppo del turismo e per il collegamento tra i Comuni costieri.



