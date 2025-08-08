Politiche abitative: ripartiti 1,8 milioni del fondo affitti, alla nostra provincia 356mila euro

Ammonta a 1,8 milioni di euro - 100mila euro in più rispetto al 2024 - il fondo che Regione Liguria destinerà al sostegno del pagamento degli affitti e alla morosità incolpevole. Le risorse, interamente derivanti dalle finanze regionali, sono state ripartite, analogamente all’anno scorso, tra i 23 Comuni liguri ad alta tensione e ad alta problematicità abitativa.



“Non lasciare nessuno indietro è una delle priorità della nostra amministrazione regionale – dichiarano gli assessori regionali alle Politiche abitative Marco Scajola e alle Politiche sociali Massimo Nicolò -. Attraverso un importante lavoro condiviso abbiamo rifinanziato, con risorse interamente regionali, il fondo affitti incrementando di 100mila euro rispetto al 2024. Si tratta di 1,8 milioni che abbiamo ripartito tra i Comuni con pressione abitativa più alta e che contribuiranno a dare un supporto a oltre 6mila persone, compresi gli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale. Gli stessi Comuni saranno liberi di utilizzare i fondi nella maniera più efficace possibile secondo le proprie necessità ed esigenze. Continueremo su questa strada, unendo politiche abitative e sociali in un’ottica di sostegno e inclusione a favore dei cittadini liguri”.



Per la nostra provincia ecco i fondi per i singoli comuni: Bordighera (19.482 €), Camporosso (7.654 €), Diano Marina (15.128 €), Imperia (102.441 €), Sanremo (104.253 €), Taggia (45.955 €), Vallecrosia (17.917 €), Ventimiglia (42.641 €).

