Ventimiglia: rissa sul lungomare, il Consigliere Scullino "E' solo l’ultima fotografia di una situazione ormai sfuggita di mano”

“Il video di oggi, con l’ennesima rissa tra venditori abusivi nel pieno centro cittadino, è solo l’ultima fotografia di una situazione ormai sfuggita di mano”. Sono le parole del Consigliere di opposizione Gaetano Scullino, che ha commentato la rissa avvenuta sul lungomare di Ventimiglia.

“Abusivismo commerciale diffuso – prosegue - false griffe, extracomunitari fuori controllo, episodi quotidiani di violenza, degrado e sporcizia. La città vive un collasso sotto gli occhi di tutti. E nel frattempo, i cittadini onesti e i commercianti regolari assistono, impotenti, a una realtà sempre più invivibile. Torna alla mente lo slogan coniato all’inizio del mandato dell’attuale amministrazione: ‘Ventimiglia torna sicura’. Una promessa forte, oggi completamente disattesa. Come ex sindaco e attuale consigliere di minoranza, sento il dovere di dire chiaramente che la sicurezza non si annuncia: si garantisce, con i fatti, ogni giorno”.

“Durante il mio mandato, avevamo avviato azioni concrete contro l’abusivismo e rafforzato i controlli. Oggi invece si assiste a un immobilismo colpevole, mentre la città sprofonda. Serve una svolta, subito. Non servono più parole, ma interventi reali e duraturi. Ventimiglia merita ordine, legalità, rispetto. E chi governa ha il dovere di garantirli”.