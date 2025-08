Sanremo: virus Chikungunya, tra il 1° e il 2 agosto interventi straordinari di disinfestazione

A seguito della segnalazione pervenuta il 1° agosto al Comune da parte di ASL 1 in riferimento ad un paziente contagiato dal virus Chikungunya e ricoverato all’ospedale di Sanremo, il Servizio Ambiente ha immediatamente attivato Amaie Energia e Servizi, gestore del servizio di igiene urbana e competente degli interventi di disinfestazione, affinché, con la massima urgenza, effettuasse interventi straordinari nelle aree circostanti l’ospedale, così come prescritto da Asl 1: le operazioni si sono svolte nella notte tra il 1° e il 2 agosto.

Nella segnalazione pervenuta, infatti, veniva richiesto al Comune di attuare trattamenti di disinfestazione nel raggio di 100 m dal luogo del ricovero del paziente e, quindi, di ricevere comunicazione e relazione sulla messa in atto delle azioni previste dal Piano di prevenzione di Arbovirosi attualmente vigente.

Il Servizio Ambiente ha altresì attivato la cooperativa specializzata “Il Rastrello” affinchè effettuasse le dovute attività larvicide concentrate nella stessa area ed entro le stesse tempistiche.

La cooperativa è stata interessata perché, recentemente, il Comune di Sanremo, per la prima volta, ha aderito ad un progetto pilota riferito proprio alla prevenzione di queste malattie.

“Il piano di interventi – dichiara l’assessore all’ambiente Ester Moscato - ci è stato proposto da Alisa e noi abbiamo fornito tutto il supporto tecnico per attuarlo, supportando la cooperativa "il Rastrello" selezionata proprio da Alisa. Già dall’inizio di luglio, infatti, il Comune è attivo nello specifico campo di prevenzione, avendo aderito a questo progetto pilota proposto per la realizzazione di trattamenti antilarvali sul territorio comunale. Il protocollo preventivo ha previsto la programmazione di una serie di trattamenti a cadenza di circa 3-4 settimane nelle aree centrali della città. Ricordo che il 24 luglio è già stato effettuato un primo intervento antilarvale, da parte dalla ditta “il Rastrello” mediante l’utilizzo di un larvicida con azione fisico-meccanica, coadiuvato da ulteriori specifici interventi di disinfestazione attuati da Amaie Energia e Servizi sugli insetti adulti. Infine, in riferimento alla segnalazione pervenuta da ASL 1 relativa al paziente ricoverato all’ospedale di Sanremo, ci siamo subito attivati con interventi di disinfestazione che si sono svolti nella notte tra il 1° e il 2 agosto”.

L’intervento principale contro la malattia, infatti, consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzara delle specie vettori, in questo caso Aedes, agendo sui focolai larvali con adeguati trattamenti larvicidi nonché adulticidi in aree pubbliche e private, secondo le indicazioni previste dai piani di prevenzione nazionale e regionale.

Gli interventi attualmente in corso, quindi, hanno il fine di prevenire i casi di Arbovirosi, proprio come quello da Chikungunya.