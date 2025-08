Gli assessori regionali Ferro, Giampedrone e Lombardi al 100° Palio del Golfo di La Spezia con Il ministro Musumeci

Gli assessori regionali Simona Ferro, Giacomo Giampedrone e Luca Lombardi hanno preso parte insieme al ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci e ad altre autorità civili e militari al 100º Palio del Golfo della Spezia, la storica gara remiera che quest’anno fa parte del palinsesto di “Liguria 2025 - Regione Europea dello Sport”.



"È un onore poter portare i saluti della Regione in questa gara così sentita e attesa in tutto il territorio e che rappresenta un caposaldo della nostra tradizione marinara - dichiarano gli assessori Ferro, Giampedrone e Lombardi -. Il Palio del Golfo rappresenta un patrimonio storico e sportivo di enorme valore per tutta la Liguria".



Il 100º Palio del Golfo è stato vinto da Canaletto. Fossamastra ha trionfato nella gara femminile, mentre Fezzano ha vinto nella categoria Juniores.